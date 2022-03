Rugby

Rugby - XV de France : Galthié répond à Eddie Jones !

Alors que le XV de France va tenter de remporter le tournoi des Six Nations en s’imposant face à l’Angleterre, Fabien Galthié répond à Eddie Jones, qui se veut très confiant.

Les Bleus peuvent mettre fin à une disette de 12 ans. Au Stade de France, les Tricolores rencontreront l’Angleterre ce samedi, et peuvent remporter le tournoi des Six Nations pour la première fois depuis 2010. Si le XV de la Rose ne peut plus être couronné, l’Irlande, qui accueille l’Ecosse, peut toujours gagner le titre, et le XV de France doit impérativement s’imposer sur ses terres. Alors que le sélectionneur anglais, Eddie Jones, s’est montré confiant, et a déclaré pouvoir remporter « une bonne victoire » , Fabien Galthié n’a pas hésité à lui répondre.

« L’Angleterre fait partie des quatre géants du rugby mondial. Avec la France maintenant »