Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud jette un énorme froid sur son avenir !

Publié le 15 mars 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 15 mars 2022 à 19h44

Gravement blessé en novembre dernier, Mathieu Bastareaud reconnaît que son avenir dans le rugby est très incertain.

Face à Toulon le 27 novembre dernier, Mathieu Bastareaud est sorti en larmes du terrain après une terrible blessure aux deux genoux. À 33 ans, le joueur du LOU pourrait avoir du mal à retrouver la compétition, et le principal intéressé en a conscience. Invité de RMC ce mardi, Mathieu Bastareaud a laissé planer le doute concernant son avenir dans le rugby, estimant qu’aucune tendance ne se dégageait pour l’heure.

« Je préfère arrêter et pouvoir marcher sur mes deux jambes à 40 ans »