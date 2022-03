Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont donne rendez-vous à l’Angleterre pour le Grand Chelem !

Publié le 12 mars 2022 à 10h35 par B.C.

Après la victoire du XV de France contre le pays de Galles ce vendredi (13-9), Antoine Dupont ne cache plus ses ambitions de Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations, à une semaine du choc face à l’Angleterre.

Confronté au pays de Galles ce vendredi soir, le XV de France a décroché une victoire solide sur la pelouse du Millennium de Cardiff (13-9). Avec ce succès, les hommes de Fabien Galthié peuvent plus que jamais espérer aller au bout de ce Tournoi des Six Nations sans la moindre défaite au compteur, synonyme de Grand Chelem que l’équipe de France attend depuis 2010. Pour cela, les Bleus devront se défaire de l’Angleterre samedi prochain sur la pelouse du Stade de France, un rendez-vous décisif qu’attend avec impatience Antoine Dupont.

« À partir de maintenant, on peut se permettre de parler du Grand Chelem »