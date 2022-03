Rugby

Rugby - XV de France : Dupont annonce la couleur pour le Pays de Galles !

Publié le 10 mars 2022 à 19h35 par T.M.

Ce vendredi soir, le XV de France a rendez-vous avec le Pays de Galles. Un choc évoqué par Antoine Dupont.

Après 3 victoires en 3 matchs, le XV de France tâchera de conserver son invincibilité dans ce Tournoi des VI Nations face au Pays de Galles. Les hommes de Fabien Galthié ont un grand rendez-vous devant eux au Millenium Stadium de Cardiff. Mais pour aller chercher la victoire, les Bleus pourront compter sur Antoine Dupont, qui sera bien là, après une frayeur ces derniers jours. « Ça va très bien. J'ai subi une béquille qui m'a endormi le bras, je n'ai pas pu finir l'entraînement mais tout va bien », a expliqué le capitaine du XV de France, rapporté par L’Equipe .

« On doit se concentrer sur nous »