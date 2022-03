Rugby

Rugby - XV de France : Enorme soulagement pour Galthié avant le Pays de Galles !

Publié le 10 mars 2022 à 15h35 par A.C.

A un peu plus de 24h de la rencontre face au Pays de Galles, Fabien Galthié ne devrait vraisemblablement pas enregistrer d’autres forfaits inattendus.

Alors qu’il réalisait jusque-là un excellent Tournoi des 6 Nations, Damian Penaud ne sera pas sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, ce vendredi. L’ailier du XV de France a dû déclarer forfait avec Romain Taofifénua à la dernière minute pour cause de Covid-19. La crainte à Marcoussis, était toutefois que d’autres cas se déclarent d’ici le match face au Pays de Galles. « On s’y prépare. On sera retesté a priori. Mais on n’a pas d’information supplémentaire » a déclaré Fabien Galthié, lors de la conférence de presse tenue ce mercredi. « C’est le comité des 6 Nations qui nous imposera la suite dès jeudi, à savoir si on reteste ou pas. On ne sait pas et on attend les informations. Mais on se prépare (à d’éventuels forfaits) ».

Pas de nouveaux test Covid pour le XV de France