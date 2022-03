Rugby

Rugby - XV de France : Les plans de Galthié chamboulés par le Covid-19 !

Publié le 9 mars 2022 à 13h35 par A.C.

A deux jours du match face au Pays de Galles, Fabien Galthié a dû se priver de deux joueurs et cela pourrait continuer...

C’est une véritable surprise. Lors de la communication de l’équipe qui affrontera le Pays de Galles à Cardiff ce vendredi, deux absences ont tout de suite sauté aux yeux. Habituel titulaire au poste d’ailier et meilleur marqueur d’essais de ce Tournoi des 6 Nations 2022, Damian Penaud n’est pas dans le groupe tout comme Romain Taofifénua. Les deux joueurs ont en effet été contrôlés positif au Covid-19 ce mercredi matin et ont donc dû déclarer forfait pour le match contre le Pays de Galles. Pourtant, les mauvaises nouvelles ne devraient pas s’arrêter là...

Penaud et Taofifénua forfaits, mais d'autres pourraient suivre