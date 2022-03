Rugby

Rugby - XV de France : Un coup dur avec Antoine Dupont ? La réponse !

Publié le 8 mars 2022 à 20h35 par T.M.

Ce vendredi, le XV de France affronte le Pays de Galles. Une rencontre pour laquelle Antoine Dupont devrait être présent malgré une frayeur.

Avec 3 victoires en 3 rencontres, le XV de France est en course pour remporter le Tournoi des VI Nations et réaliser le Grand Chelem. Pour cela, les hommes de Fabien Galthié devront toutefois se défaire du Pays de Galles ce vendredi soir. Ce mardi, une interrogation est toutefois survenue pour ce grand rendez-vous. En effet, la présence d’Antoine Dupont a été remise en question. Touché au bras gauche, le meilleur joueur du monde et capitaine du XV de France a inquiété. Mais cela ne serait finalement rien…

« Aucune inquiétude »