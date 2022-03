Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus sont prêts pour le Pays de Galles !

Publié le 8 mars 2022 à 16h35 par A.C.

Laurent Labit, entraineur des trois-quarts de l’équipe de France, s’est exprimé au sujet du grand rendez-vous face au Pays de Galles, à l’occasion de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations.

Les matchs entre la France et le Pays de Galles sont toujours spéciaux, mais cette année, la tendance s’est inversée. Le tenant du titre est en effet mal en point, alors que le XV de France n’a jamais paru aussi fort, avec un Antoine Dupont intenable et une profondeur d’effectif incroyable. Une victoire ce vendredi sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff pourrait rapprocher les hommes de Fabien Galthié un peu plus de la victoire dans le Tournoi des 6 Nations, voire même vers une finale pour le Grand Chelem au Stade de France, face à l’Angleterre.

« Les joueurs l'ont déjà prouvé, ils savent basculer sur le grand moment et trier leurs émotions »