Rugby - Lénaïg Corson : «Avec ce XV de France, on commence clairement à rêver !»

Publié le 8 mars 2022 à 16h14 par La rédaction

Figure incontournable du rugby féminin français, Lénaïg Corson garde un œil plein d’espoir à l’attention des garçons en pleine quête d’un Grand Chelem dans le tournoi des 6 Nations. L’ambassadrice de GMF, partenaire historique du rugby français, est plus qu’optimiste pour la suite des événements.

Après un sans-faute contre l’Italie, l’Irlande et l’Ecosse, le XV de France se présente face aux Pays de Galles. Ultime étape avant le rendez-vous que tous les amoureux du rugby attendent avec une folle impatience : le crunch, le France – Angleterre qui pourrait sacrer les Bleus vainqueur du Tournoi des 6 Nations. Avec, bonus suprême, un Grand Chelem à la clé. Et pour Lénaïg Corson, ambassadrice GMF , ce n’est pas le fruit du hasard que de voir les joueurs de Fabien Galthié à ce niveau de performance : « Ce n’est pas récent ce qu’il est en train de se passer en équipe de France. Depuis deux Tournois, on sent plus de régularité et un projet qui prend forme. Et on commence clairement à rêver (sourire). C’est une équipe capable de durer dans le temps et de garder un rythme important. Il y a beaucoup de joueurs du Stade Toulousain, qui jouent ensemble depuis tout jeune. C’est un atout indéniable car on sait comment va jouer untel, quand il va au duel il fait ça dont je m’adapte, j’anticipe, je connais ses attitudes. Ce sont des choses généralement très longues à obtenir dans une équipe, encore plus en sélection. Et l’illustration parfaite de cela, c’est Romain Ntamack – Antoine Dupont. Ils jouent ensemble depuis… depuis toujours ! Ils se connaissent par cœur, sur le terrain et en dehors. Ce sont des jeunes qui ont clairement la tête sur les épaules et ce sont aussi de bons gars, avec des valeurs. Dans un groupe, c’est tellement important d’avoir ce type de personnes… »

« Cette frustration de ne pas gagner peut être une bonne chose »