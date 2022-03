Rugby

Rugby - XV de France : Un cadre de Fabien Galthié annonce son retour avant le Pays de Galles !

Publié le 8 mars 2022 à 10h35 par A.C.

Absent face à l’Écosse pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations (17-36), Gabin Villière va faire son retour pour le choc face au Pays de Galles.

Après un week-end de pause, le Tournoi des 6 Nations est de retour. L’avant-dernière journée s’annonce cruciale pour les rêves de victoire du XV de France, qui reste sur trois victoires en trois matchs et qui se déplacera à Cardiff ce vendredi soir pour y affronter le Pays de Galles. Une rencontre pour laquelle Fabien Galthié pourra récupérer un maillon fort de son équipe avec Gabin Villière, qui a retrouvé l’entrainement avec son club du RCT ces derniers jours après avoir dû déclarer forfait face à l’Écosse pour une blessure au visage. A noter qu’un retour de Matthieu Jalibert a également semble prendre forme, mais ce dernier a finalement rechuté avant le match de l’Union Bordeaux-Bègles lors de la dernière journée de Top 14.

« J'ai fait ce qu'il fallait pour être de retour, pour guérir et pour revenir physiquement en forme »