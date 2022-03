Rugby

Rugby - XV de France : Mauvaise nouvelle pour Galthié avant le Pays de Galles !

Publié le 5 mars 2022 à 23h35 par A.C.

Alors qu’il semblait pouvoir enfin revenir dans ce Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a rechuté ce samedi, avant la rencontre de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et la Section Paloise (16-23).

Considéré comme l’un des meilleurs talents français, Matthieu Jalibert est un atout certain pour Fabien Galthié. Comme on l’automne dernier, il peut aisément évoluer avec Romain Ntamack ou encore le suppléer, sans que le XV de France en ressente vraiment. Il pouvait donc être une arme en plus pour le Tournoi des 6 Nations, mais blessé avant l’Italie, il a rechuté avant l’Irlande alors qu’il avait tout de même retrouvé Marcoussis. Son retour à l’entrainement cette semaine semblait être une excellente nouvelle avant le déplacement à Cardiff face au Pays de Galles, mais il semble que Galthié pourrait à nouveau se passer de lui...

Jalibert à nouveau blessé