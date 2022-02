Rugby

Rugby - XV de France : Baille, Danty... Galthié distribue les bons points après l’Ecosse !

Publié le 28 février 2022 à 15h35 par A.C.

Fabien Galthié est revenu sur la prestation de certains de ses éléments lors de large victoire du XV de France face à l’Ecosse (36-17).

Si le résultat est au rendez-vous, c’est surtout la manière qui est saluée. Performant depuis le début du Tournoi des 6 Nations, le XV de France est unanimement félicité par les observateurs et se positionne donc comme le grand favori à la victoire finale dans la compétition. Une excellente période bien sur symbolisée par le capitaine Antoine Dupont, mais également les autres cadres d’un groupe qui semble se souder à un an et demi de la Coupe du monde en France.

« Il y a désormais une vraie émulation dans cette équipe de France »