Rugby - XV de France : Antoine Dupont est prêt pour l’Écosse !

Publié le 26 février 2022 à 10h35 par A.C.

Antoine Dupont, demi-de-mêlée et capitaine du XV de France, se sait attendu à Murrayfield ce samedi.

Voilà deux semaines que la menace plane sur Marcoussis. Alors qu’une victoire dans le Tournoi des 6 Nations voire un Grand Chelem semblent tendre les bras au XV de France, la bête noire Écossaise se présente ce samedi. Depuis sa prise de fonction en 2019, Fabien Galthié n’a jamais gagné contre le XV du Chardon dans le Tournoi et reste donc sur deux défaites en mars 2020 en terres écossaises (28-17) et en mars 2021 (23-27), au Stade de France.

« Il y a deux ans, ce n'était pas un problème de pression »