Rugby

Rugby - XV de France : Le Bleus ne veulent plus tomber dans le piège écossais !

Publié le 23 février 2022 à 18h35 par A.C.

A quelques jours d’affronter l’Ecosse pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations, les avertissements se font de plus en plus nombreux au sein du XV de France.

A priori, quand on a réussi à battre le favori avec l’Irlande, le titre ne devrait être plus qu’à quelques pas. Pourtant, le plus dur commence pour le XV de France, qui devra encore rencontrer l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles. Et ça commence dès ce samedi, puisque les hommes de Fabien Galthié se déplacent à Murrayfield, où ils avaient perdu en mars 2020 (28-17). Une victoire pourrait permettre aux Français de continuer à rêver d’un titre dans le Tournoi des 6 Nations ou même d’un Grand Chelem, alors qu’une défaite pourrait bien être un nouvel échec compliqué à digérer.

« On revient avec beaucoup plus d’expérience »