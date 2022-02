Rugby

Rugby - XV de France : Fickou fait monter la pression avant l’Écosse !

Publié le 22 février 2022 à 23h35 par A.C.

Le XV de France s’apprête à affronter l’Écosse pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations et pour Gaël Fickou, ça ne sera pas une partie de plaisir !

Les Français ne pouvaient pas rêver mieux. Après deux journées du Tournoi des 6 Nations, le XV de France est toujours en bonne position pour le remporter, mais se retrouve surtout tout seul pour un possible Grand Chelem qui lui échappe depuis plus de dix ans. Il va toutefois falloir se méfier de l’Écosse ! Le XV du Chardon a en effet plusieurs fois battu les Bleus ces dernières années et encore plus depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, qui n’a jamais réussi à les vaincre dans le Tournoi des 6 Nations.

« On se prépare à affronter une équipe redoutable »