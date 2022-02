Rugby

Rugby - XV de France : Dupont, Ntamack... Les All Blacks sont sous le charme !

Publié le 16 février 2022 à 18h35 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Beauden Barrett a an analysé l’évolution du rugby français et l’explosion de deux de ses représentants avec Romain Ntamack et Antoine Dupont.

Après dix années noires, le rugby français renait de ses cendres. Le XV de France de Fabien Galthié se positionne comme l’une des grandes nations mondiales, à un an et demi de la Coupe du monde 2023. L’année 2021 a d’ailleurs été un véritable tournant, puisque les Bleus ont signé l’un des plus grands exploits de leurs histoire face aux All Blacks, avec une des plus large victoires (40-25). Une victoire qui semble être fondatrice pour tout un groupe mené par des joueurs de talent, avec notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack, les maitres du jeu tricolore.

Barrett est fan de Dupont et Ntamack