Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack prévient les Bleus avant la suite du Tournoi !

Publié le 14 février 2022 à 23h35 par A.C.

Romain Ntamack s’est exprimé au sujet de la suite du Tournoi des 6 Nations pour le XV de France, qui a défait l’Irlande ce samedi (30-24).

On ne pouvait pas rêver mieux. Après seulement deux journées, le XV de France est la seule nation encore en course pour un Grand Chelem, après ses victoires sur l’Italie et l’Irlande. Voilà plus de dix ans que la victoire fuit les Bleus , qui peuvent donc remettre les pendules à l’heure à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2023, en France. Fabien Galthié s’est toutefois montré méfiant, en rappelant à ses joueurs qu’ils doivent encore se déplacer à Édimbourg pour défier l’Écosse, avant d’aller à Cardiff pour retrouver le Pays de Galles et accueillir l’Angleterre au Stade de France, pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations.

« On ne se dit pas que le plus dur est fait, mais on se dit que les deux matches qui sont derrière nous sont gagnés »