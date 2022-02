Rugby

Rugby - XV de France : Pour Galthié, le plus dur doit encore arriver !

Publié le 12 février 2022 à 22h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est montré satisfait de l’attitude de ses joueurs lors de la victoire sur l’Irlande (30-24), mais les a déjà mis en garde pour les autres rendez-vous du Tournoi des 6 Nations.

Après avoir défait sans convaincre l’Italie lors de la première journée (37-10), le XV de France s’apportait à affronter l’un de plus grands obstacles de ce Tournoi des 6 Nations avec l’Irlande. Les deux équipes faisaient figure de favori et ce samedi soir il n’en reste plus qu’une seule, puisque la France a remporté la victoire sur la pelouse de Stade de France. Les Bleus ont frappé dès le début du match avec un essai d’Antoine Dupont et s’ils ont subis en deuxième mi-temps, ils sont parvenus à rester la seule équipe invaincue encore en lice dans ce Tournoi des 6 Nations.

« Maintenant on va récupérer et on va se déplacer deux fois »