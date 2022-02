Rugby

Rugby - XV de France : Dupont qu’à moitié satisfait après la victoire sur l’Irlande !

Publié le 12 février 2022 à 20h35 par La rédaction

Antoine Dupont a fait le bilan de la belle victoire du XV de France sur l’Irlande ce samedi (30-24), dans le choc de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations.

C’était le choc des favoris et les Français ont répondu présents. Face à des Irlandais qui ont fait une entrée en matière excellente face au Pays de Galles la semaine dernière, le XV de France se devait gagner pour continuer à rêver d’une victoire dans le Tournoi des 6 Nations, voire d’un possible Grand Chelem qui lui échappe depuis plus de dix ans. Les débuts de la rencontre ont été très prometteurs avec un essaie d’Antoine Dupont arrivé très tôt, mais les Français se sont tout de même fait peur jusqu’au bout avec un XV de Trèfle qui a réalisé une excellente deuxième mi-temps pour finalement échouer à six points.

« On savait qu’on devait élever le niveau de jeu, mais... »