Rugby - XV de France : Face à l’Italie, les Bleus se débrouilleront sans Galthié !

Publié le 5 février 2022 à 22h35 par A.C.

Raphael Ibanez, manager du XV de France, s’est exprimé au sujet de l’absence de Fabien Galthié pour le premier match de ce Tournoi des 6 Nations, face à l’Italie.

Dans seulement quelques heures, le XV de France entamera son Tournoi des 6 Nations 2022 avec un statut de grand favori. Si l’Irlande a montré ce samedi être un sacré candidat à la victoire en dominant le Pays de Galles (29-7), voir à un Grand Chelem, les Bleus ont une sacrée cote après leurs prestations cet automne. Ce dimanche, Fabien Galthié ne sera toutefois pas présent au Stade de France pour la réception de l’Italie ! Le sélectionneur français a en effet été testé positif au Covid-19 et doit donc respecter un isolement, laissant les rênes du XV de France à ses collaborateurs.

« Il sait qu'il peut s'appuyer sur le staff technique et moi-même pour continuer notre progression pour le match de demain »