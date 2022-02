Rugby

Rugby - XV de France : Excellente nouvelle pour Galthié avec Antoine Dupont ?

Publié le 2 février 2022 à 22h35 par A.C.

Initialement annoncé forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont devrait débuter dès ce 6 février, face à l’Italie.

Si le rugby français est revenu au sommet, il ne semble pas pouvoir se passer de son meilleur joueur... et du meilleur joueur du monde 2021 ! Ces dernières semaines, l’inquiétude a grandi autour d’Antoine Dupont, qui était blessé avant de contracter le Covid-19. Certains l’annonçaient déjà forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations, mais il a finalement retrouvé les terrains avec le Stade Toulousain face au Racing 92 tout récemment (15-20) et a finalement rejoint le reste du XV de France à Marcoussis, pour préparer la compétition continentale.

Dupont devrait être titulaire face à l'Italie