Rugby - XV de France : Galthié donne des nouvelles de Dupont !

Publié le 26 janvier 2022 à 20h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de l’état d’Antoine Dupont, blessé puis positif au Covid-19 et indisponible pour le début du Tournoi des 6 Nations.

Qui mènera le XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations ? Capitaine de Fabien Galhtié depuis le début de son mandat, Charles Ollivon n’a toujours pas récupéré et s’il a repris les entrainements avec le RCT, il ne devrait même pas disputer la compétition qui débutera le 6 février prochain. Son remplaçant a également dû déclarer forfait, puisque si un retour de blessure d’Antoine Dupont semblait possible, le Stade Toulousain a récemment annoncé la positivité au Covid-19 de son demi-de-mêlée.

« Je l’ai eu, on a échangé : il va bien »