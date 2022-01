Rugby

Rugby : Gagner le Tournoi des VI Nations ? La réponse de Galthié !

Publié le 26 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

A quelques jours de l’ouverture du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a affiché ses ambitions pour le XV de France.

Le 6 février prochain, le XV de France débutera son Tournoi des VI Nations avec la réception de l’Italie. Les hommes de Fabien Galthié pourront alors bien se lancer pour la suite de l’événement et les chocs qui arriveront face à l’Angleterre ou encore le Pays de Galles. Des rencontres qu’il faudra également gagner pour espérer enfin remporter le Tournoi des VI Nations. Les Bleus arrivent d’ailleurs plein d’ambitions et ce mercredi, rapporté par RMC , Galthié a annoncé la couleur.

Galthié affiche ses ambitions !