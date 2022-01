Rugby

Rugby - XV de France : Jalibert explique son absence de la liste de Galthié !

Publié le 19 janvier 2022 à 20h35 par A.C.

Matthieu Jalibert, ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles, a confirmé son absence pour le début du Tournoi des 6 Nations 2022.

Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas ! Le 6 février prochain, le XV de France débutera sa saison 2022 avec la réception de l’Italie au Stade de France et ce mardi, Fabien Galthié a livré sa liste des 42 joueurs qui prépareront ce premier match. Surprise, pas de Matthieu Jalibert ! Ce dernier, éblouissant avec l’Union Bordeaux-Bègles cette saison, s’est récemment blessé à la cuisse mais semblait pouvoir entamer récupérer avec la vingtaine de jours qui nous séparent du début du Tournoi.

« J’ai dit que dans tous les cas, je ne pouvais pas être à 100% pour la première semaine de préparation »