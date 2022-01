Rugby

Rugby - XV de France : Galthié fixe un énorme objectif pour le Tournoi des 6 Nations !

Publié le 5 janvier 2022 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est projeté sur le Tournoi des 6 Nations 2022, qui débutera dans un mois et un jour pour le XV de France.

Après sa large victoire sur les All Blacks à l’automne, le XV de France se présente comme l’un des grands favoris du Tournoi des 6 Nations, avec l’Irlande. Les hommes de Fabien Galthié ont impressionné et après avoir échoué de peu ces dernières années, ils semblent armés pour aller au bout lors de cette édition. Cela débutera à priori en douceur au Stade de France le 6 février prochain, avec une Italie qui ne gagne plus dans le Tournoi depuis le 28 février 2015.

« Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager, notamment le Tournoi »