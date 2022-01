Rugby

Rugby - XV de France : Dupont contraint de laisser le capitanat à Ollivon ? La réponse de Galthié !

Publié le 4 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet des sujets chauds du XV de France, à un peu plus d’un mois du premier match du Tournoi des 6 Nations.

Les Bleus ont clôturé 2021 de la meilleure des façons, avec une large victoire sur les All Blacks au Stade de France (40-25). Mais il faudra rapidement tourner la page pour se projeter sur 2022 et sur le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 6 février prochain pour le XV de France avec la réception de l’Italie. Un retour des plus important aura d’ailleurs lieu, puisque le capitaine Charles Ollivon devrait retrouver l’équipe après une absence lors de la tournée estivale ainsi que celle automnale, à cause d’une blessure au genou.

« Il n'y a pas de raison que Dupont perde le capitanat »