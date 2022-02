Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur pour choc face à l’Irlande !

Publié le 10 février 2022 à 14h35 par T.M.

Après avoir disposé de l’Italie, le XV de France va devoir se frotter à l’Irlande. Un gros rendez-vous pour les Bleus évoqué ce jeudi par Fabien Galthié.

Si le XV de France veut remporter le Tournoi des VI Nations et réaliser le Grand Chelem, il va falloir battre l’Irlande ce samedi. Mais face au XV du Trèfle, cela sera loin d’être une mince affaire pour les hommes de Fabien Galthié. Ce duel entre la France et l’Irlande promet d’être acharné et chaque camp ne devrait rien lâcher pour repartir avec la victoire. Présent en conférence de presse ce jeudi, Galthié s’est d’ailleurs prononcé sur ce gros rendez-vous du Tournoi des VI Nations.

« C’est le meilleur adversaire européen du moment »