Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié est de retour !

Publié le 8 février 2022 à 19h35 par A.C.

Absent pour le premier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Italie (37-10), Fabien Galthié a retrouvé le XV de France.

Certains annonçaient des meilleurs débuts pour un XV de France censé être favori, mais la victoire est tout de même arrivée face à l’Italie. La préparation n’a toutefois pas été de tout repos, puisque Fabien Galthié a été contrôlé positif au Covid-19 et a donc dû être isolé, laissant les rênes de l’équipe à Raphaël Ibanez. « Tout était calé, tout était organisé avec Fabien avant la rencontre » a déclaré le manager du XV de France, après la première rencontre du Tournoi des 6 Nations 2022. « Ça s’est bien passé, on a su s’adapter à la situation. Il nous est arrivé de communiquer tout au long de la rencontre, notamment sur des ajustements de stratégie ou sur le coaching, qui a eu son importance sur la fin de la rencontre. On s’est bien adapté pour le bien de l’équipe ». Les choses vont toutefois devenir plus sérieuse ce samedi, puisque les Bleus vont affronter l’Irlande, l’autre gros favori de la compétition.

Galthié va diriger l’entrainement de ce mercredi