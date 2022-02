Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont lâche un avertissement après l’Italie !

Publié le 6 février 2022 à 21h35 par B.C.

Malgré la victoire du XV de France ce dimanche contre l’Italie (37-10), Antoine Dupont ne se montre pas entièrement satisfait de la prestation de son équipe.

Le XV de France a réussi son entrée dans ce Tournoi des VI Nations. Opposés à l’Italie ce dimanche au Stade de France, les Bleus se sont imposés (37-10) malgré un début de match poussif. Pour autant, l’essentiel a été assuré puisque le XV de France a décroché le bonus offensif grâce aux cinq essais inscrits. Interrogé par France Télévisions à l’issue de cette victoire, Antoine Dupont a reconnu que tout n’avait pas été parfait ce dimanche.

« Beaucoup de maladresses »