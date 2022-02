Rugby

Rugby : L'annonce de Sergio Parisse sur son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 18h35 par A.C.

Véritable icône du Top 14 et de l’équipe d’Italien Sergio Parisse est en fin de contrat avec le RCT... mais ne semble pas vouloir raccrocher les crampons.

Il est immortel. Après avoir commencé sa carrière il y a une vingtaine d’années en Italie, Sergio Parisse est toujours là et après avoir été l’un des joueurs emblématiques du Stade Français, il connait une deuxième jeunesse au RCT. La saison dernière il devait déjà annoncer sa retraite, mais a finalement prolongé l’aventure toulonnaise d’un an et alors que la fin de son contrat approche, il a récemment laissé entendre qu’il ne dirait pas non à un dernier tour de piste. « S’il n’y avait pas eu le Covid, j’aurais peut-être arrêté il y a deux ans. Là, entre ça et ma blessure, je sens que j’ai encore beaucoup à donner » expliquait Parisse le 14 janvier dernier, pour Midi Olympique . « On verra ce que donneront les prochaines semaines avant de décider si ce sera ou non ma dernière année ».

« A Toulon, j'ai découvert une ferveur incroyable. Dans l'avenir, on verra bien »