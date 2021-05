Rugby

Rugby - Top 14 : Parisse va prolonger le plaisir au RCT !

Publié le 25 mai 2021 à 22h35 par A.C.

En fin de contrat, Sergio Parisse va continuer sa carrière au RCT... pour une saison supplémentaire au moins.

Devenu un véritable monument du Top 14, Sergio Parisse a connu un peut accroc avec le Stade Français. Aucun problème pour l’Italien, qui a vite rebondit au RCT... qu’il ne devrait pas encore quitter. Ces derniers mois, plusieurs médias ont en effet évoqué une prolongation de contrat pour le troisième-ligne, qui aura 38 ans en septembre prochain. Midi Olympique a en même avancé qu’il devrait avoir un nouveau poste d’entraineur-joueur, afin de seconder Patrice Collazo.

« Rien n'est officiel, mais j'ai décidé de faire une saison supplémentaire en tant que joueur, mais sans mission d'entraîneur »