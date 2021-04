Rugby

Rugby - Top 14 : Un contrat spécial pour Sergio Parisse ?

Publié le 16 avril 2021 à 22h35 par A.C.

En fin de contrat, Sergio Parisse devrait poursuivre sa carrière au RCT, alors qu’il fêtera ses 38 ans en septembre prochain.

On pensait qu’il finirait sa carrière au Stade Français, mais Sergio Parisse semble se plaire au RCT. Le troisième-ligne est l’un des leaders de Patrice Collazo et, à 37 ans, il affiche toujours un niveau impressionnant. Mais son contrat se termine dans seulement quelques semaines et une fin de carrière semble plus proche que jamais. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe , la légende italienne a toutefois expliqué vouloir poursuivre sa carrière. « Si je vais prolonger d'une saison avec le RCT ? J'ai pas mal réfléchi ces derniers mois concernant mon âge et mon avenir, pour savoir si j'arrêtais ou pas » a déclaré Parisse. « Mais je sens que j'ai encore des ressources physiques et mentales pour pouvoir continuer à jouer. On verra dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que je jouerai encore la saison prochaine ».

Un contrat d’entraineur-joueur pour Parisse