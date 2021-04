Rugby

Rugby - Top 14 : Chavancy est heureux d’accueillir Fickou au Racing 92 !

Publié le 9 avril 2021 à 23h35 par A.C.

Henry Chavancy, trois-quart centre et capitaine du Racing 92, s’est exprimé au sujet de l’arrivée au club de Gaël Fickou.

C’est l’un des plus gros coups réalisés par un club français. Star du XV de France et du Stade Français, qu’il a rejoint en 2018, Gaël Fickou va jouer sous les couleurs du Racing 92 la saison prochaine. Invité sur RMC Sport , Fickou a comment ce transfert assez surprenant. « Ce n’était pas forcément, à la base, une décision prise par moi, mais c’était une décision délicate à prendre. Elle est comme ça, et ça ne m’a pas du tout déconcentré sur ma préparation en équipe de France. Je suis forcément déçu de quitter mes coéquipiers du Stade Français, mais je suis aussi heureux de rejoindre ceux du Racing, que je connais aussi très bien » a expliqué Fickou. « Je peux les côtoyer soit en équipe nationale, soit dans la vie de tous les jours à Paris parce qu’on est quand même très proche les uns des autres. Je savais que ça allait bien se passer pour moi par la suite, en club. Le Stade Français est un club que j’adore, je vais essayer de finir de la meilleure des façon s ».

« Gaël est un joueur de grande qualité et un mec super, que j’ai la chance de connaitre »