Rugby

Rugby - Top 14 : Sergio Parisse affiche une certitude pour son avenir !

Publié le 25 mars 2021 à 20h35 par A.D.

En fin de contrat avec Toulon, Sergio Parisse aimerait prolonger d'une saison avec son club. Comme il l'a expliqué clairement, le troisième-ligne centre de 37 ans a encore une année, au moins, dans les jambes.

Arrivé du Stade Français en 2019, Sergio Parisse pourrait quitter Toulon dans un avenir proche. En fin de contrat, le troisième-ligne centre est en discussions avancées avec son club pour prolonger son bail d'une saison. S'il n'est pas encore certain de poursuivre son aventure avec le RCT, Sergio Parisse a tout de même affirmé une chose : il ne prendra pas sa retraite sportive avant la fin de la saison prochaine.

«C'est sûr que je jouerai encore la saison prochaine »