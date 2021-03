Rugby

Rugby - Top 14 : L’incroyable sortie de Fickou sur son transfert au Racing 92 !

Publié le 23 mars 2021 à 17h35 par T.M.

A la fin de la saison, Gaël Fickou quittera le Stade Français pour rejoindre le Racing 92. Un transfert à propos duquel l’international français a fait une étonnante révélation.

Alors que Gaël Fickou est actuellement avec le XV de France pour disputer la fin du Tournoi des VI Nations, cela a également bougé pour sa situation en club. Alors que le joueur de 26 ans est aujourd’hui au Stade Français, la page se tournera à la fin de la saison bien qu’il lui restait encore 2 ans de contrat. Présent dans la capitale depuis 2018, Fickou passera chez l’autre club francilien à l’issue de la saison puisqu’il s’est engagé avec le Racing 92 pour les 4 prochaines saisons.

« Pas forcément une décision prise par moi »