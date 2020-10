Rugby

Rugby : Quand Gaël Fickou s’imaginait… Footballeur !

Publié le 21 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

De retour avec le XV en vue du test-match face au Pays de Galles, Gaël Fickou fait partie des cadres chez les Bleus. Au cours d’un entretien accordé à Midi Olympique, le centre du Stade Français a révélé s’être imaginé en footballeur.

À seulement 26 ans, Gaël Fickou affiche déjà un gros capital expérience au plus haut niveau ! Formé au Rugby Club Toulonnais, c’est sous les couleurs du Stade Toulousain que le Varois a découvert l’élite, avant de porter aujourd’hui les couleurs du Stade Français depuis 2018. Avec le XV de France, où il a connu sa première convocation en 2013, le centre fait également office de cadre depuis la prise de fonction de Christophe Galthier. Et c’est en toute logique qu’il fait partie du groupe qui affrontera le Pays de Galles samedi. Mais avant de découvrir le ballon ovale, c’est une autre discipline sportive qui faisait rêver le jeune Gaël Fickou.

« J’ai démarré par ce sport »