Rugby - Top 14 : Lombard explique le départ de Fickou du Stade Français

Publié le 12 avril 2021 à 22h35 par A.C.

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, est revenu sur le départ de Gaël Fickou vers le Racing 92.

On ne s’y attendait pas vraiment. En plein Tournoi des 6 Nations, l’information du départ de Gaël Fickou du Stade Français est tombée. L’international français ne vas pas aller loin, puisqu’il a rejoint le Racing 92, où il jouera à partir de la saison prochaine. Au sein du club francilien, on semble d’ailleurs très heureux de pouvoir l’accueillir. « Je suis ravi de l’arrivée de Gaël au Racing. C’est un renfort de poids pour nous » a expliqué Henry Chavancy, capitaine du Racing 92. « C’est un joueur de grande qualité et un mec super, que j’ai la chance de connaitre. Je suis ravi de l’accueillir au Racing. Forcément, ça va apporter une concurrence supplémentaire, même s’il y en a déjà beaucoup ».

« Nous avons besoin de joueurs sur qui l'entraineur peut compter sur la durée d'une saison »