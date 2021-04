Rugby

Rugby - Top 14 : Thomas Lombard dézingue Lorenzetti !

Publié le 12 avril 2021 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 12 avril 2021 à 13h49

Le directeur général du Stade Français Thomas Lombard a sèchement taclé Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, à quelques jours seulement du derby entre les deux clubs franciliens.

Samedi prochain, le Racing 92 et le Stade Français se retrouveront en Top 14 à l’occasion du grand derby parisien, et ces retrouvailles s’annoncent électriques, d’autant que les deux clubs avaient bien failli fusionner en 2017. Et dans un entretien accordé à au Midi Olympique , le directeur général du Stade Français Thomas Lombard a livré son point de vue sur Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, et il n’a pas manqué de le tacler.

« Le Racing ne sera jamais le Stade Français »