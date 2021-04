Rugby

Rugby : Le Stade Toulousain se méfie de Clermont !

Publié le 10 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, s’est exprimé avant le choc de ces quarts de finale de Champions Cup face à l’ASM Clermont Auvergne.

C’est la grosse affiche du week-end ! Ce dimanche, le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne vont s’affronter en quart de finale de la Champions Cup. Avec La Rochelle, qui a surclassé Sale ce samedi (45-21), ces deux équipes font parties des grosses chances françaises dans la compétition européenne, en attendant l’issue du match entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Les Toulousains l’affrontent avec l’étiquette de leader du Top 14, mais cela ne veut pas forcément dire qu’ils seront favoris face à Clermont.

« Entre Clermont et Toulouse, ce sera l'opposition entre deux mondes différents »