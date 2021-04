Rugby

Rugby : Lopez juge la charnière l’explosion de Ntamack

Publié le 10 avril 2021 à 17h35 par A.C.

Camille Lopez, ouvreur de l’ASM Clermont Auvergne, s’est exprimé au sujet de l’explosion de Romain Ntamack au Stade Toulousain.

Ces quarts de finale de la Champions Cup nous réservent deux énormes choc 100% français. C’est notamment le cas pour la rencontre entre l’ASM Clermont Auvergne et le Stade Toulousain, deux des équipes les plus performantes du Top 14. L'un des faits de ce match sera notamment le duel des charnières, avec d’un côté les vétérans clermontois que sont Camille Lopez et Morgan Parra et de l’autre la nouvelle vague tricolore, menée par Antoine Dupont et Romain Ntamack.

« Romain a toutes les qualités pour être un grand joueur »