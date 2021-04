Rugby

Rugby - XV de France : Dupont, Ntamack… Les mots forts de Guy Novès !

Publié le 6 avril 2021 à 20h35 par B.C.

Ancien sélectionneur du XV de France, Guy Novès suit encore de près les prestations de l’équipe nationale et se dit séduit par la charnière Dupont-Ntamack.

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié, le XV de France retrouve des couleurs grâce à une génération prometteuse, qui n’était pas loin de remporter le dernier Tournoi des VI Nations. De nombreux talents se sont imposés au fil des mois, à l’instar de Romain Ntamack et Antoine Dupont. À l’occasion d’un entretien accordé à Rugbyrama , l’ancien sélectionneur Guy Novès ne cache d’ailleurs pas toute son admiration pour les deux internationaux qu’il connaît très bien.

« C'est l'une des meilleures à l'heure actuelle »