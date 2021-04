Rugby

Rugby : Le message fort de Guy Novès sur le XV de France !

Publié le 6 avril 2021 à 15h35 par T.M.

Ancien sélectionneur du XV de France, Guy Novès a livré son regard sur les performances du groupe de Fabien Galthié. Et il semble être sous le charme.

Le XV de France est enfin redevenu une équipe qui fait peur. Menés par une génération très prometteuse, les Bleus ont un avenir radieux devant eux, au point de devenir pour beaucoup les favoris pour le prochain Mondial, qui se disputera en 2023 en France. Sous la houlette de Fabien Galthié, le XV de France a désormais son mot à dire face aux meilleures nations de l’ovalie. D’ailleurs, pour l’ AFP , Guy Novès, ancien sélectionneur tricolore, a dit tout le monde qu’il pensait de l’équipe actuelle.

« L’équipe progresse quasiment à chaque sortie »