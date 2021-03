Rugby

Rugby - XV de France : Les regrets d’Antoine Dupont !

Publié le 31 mars 2021 à 18h35 par T.M.

Au moment de faire le bilan du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a fait part de certains regrets, à la fois sur le plan collectif, mais aussi personnel.

Encore une fois, le XV de France termine deuxième du Tournoi des VI Nations. Alors qu’on rêvait d’un Grand Chelem pour les hommes de Fabien Galthié, ils auront finalement concédé 2 défaites dont la dernière très cruelle face à l’Ecosse. Néanmoins, malgré ce résultat qui n’était pas celui escompté, le XV de France a montré de très belles choses ce qui est donc positif pour la suite. Malgré cela, Antoine Dupont, demi de mêlée des Bleus l’a un peu en travers de la gorge…

« J'ai toujours des regrets quand les résultats ne me satisfont pas »