Rugby

Rugby - XV de France : Laporte fait le bilan du Tournoi des VI Nations !

Publié le 29 mars 2021 à 13h35 par T.M.

Président de la FFR, Bernard Laporte est revenu sur les performances du XV de France lors du dernier Tournoi des VI Nations.

Affichant un incroyable visage depuis la prise de fonctions de Fabien Galthié, le XV de France rêvait d’une Grand Chelem lors de ce Tournoi des VI Nations. Finalement, les Bleus ont échoué à la deuxième place, derrière le Pays de Galles, avec deux défaites au compteur. Malgré ces résultats, le groupe tricolore a encore une fois affiché de belles choses et cela est très prometteur pour la suite et notamment en vue de la Coupe du monde 2023 en France. De quoi d’ailleurs convaincre un peu plus Bernard Laporte, le président de la FFR.

« Cette équipe dégage quelque chose, elle ne laisse pas indifférent »