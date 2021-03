Rugby

Rugby - XV de France : Dulin revient sur sa grosse erreur contre l’Ecosse !

Publié le 29 mars 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que le XV de France tenait la victoire contre l’Ecosse, une mauvaise décision de Brice Dulin a finalement occasionné la défaite des Bleus. L’arrière des Bleus est d’ailleurs revenu sur son erreur.

Pour le XV de France, le Tournoi des VI Nations se sera donc terminé sur une mauvaise note avec une défaite face à l’Ecosse (23-27). Voyant la victoire finale à nouveau s’éloigner, les hommes de Fabien Galthié auraient toutefois pu et dû s’imposer dans cette rencontre. En effet, après la sirène, les Bleus avaient la possession du ballon et Brice Dulin n’avait qu’à dégager en touche pour mettre un terme à la rencontre. Toutefois, en voulant relancer, l’arrière du XV de France a été sanctionné, rendant la possession aux Ecossais qui ont fini par inscrire l’essai victorieux.

« C’est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise »