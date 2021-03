Rugby

Rugby - XV de France : Fickou prend la défense de Dulin !

Publié le 28 mars 2021 à 14h35 par A.C.

Gaël Fickou, trois-quart centre du XV de France, est revenu sur la décision controversée de son coéquipier Brice Dulin lors de la défaite face à l’Ecosse (27-23).

Sans titre, le XV de France aurait pu finir le Tournoi des 6 Nations 2021 sur une victoire. Finalement, les Bleus se sont inclinés lors du match reporté face à l’Écosse... alors qu'ils gagnaient de trois points à la 81e minute ! Brice Dulin n’avait en effet plus qu’à taper le ballon en touche et mettre un terme à une prestation pas vraiment éblouissante, mais tout de même victorieuse. Au lieu de ça, l’arrière du Stade Rochelais et du XV de France a choisi de continuer à jouer et a offert sur un plateau la victoire aux Écossais.

« Sur le terrain, on ne regarde pas le chrono »