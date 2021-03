Rugby

Rugby - XV de France : Laporte demande de la patience avec les Bleus !

Publié le 27 mars 2021 à 12h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a tenu à défendre le bilan du XV de France au Tournoi des 6 Nations.

Annoncés vainqueurs en début d’année, les Bleus terminent le Tournoi des 6 Nations 2021 sur une défaite. Après une victoire éclatante contre le Pays de Galles, le XV de France s’est cassé les dents sur une Écosse tenace et brillante, avec ses maitres à joueurs Stuart Hogg et Finn Russell. Les Français cherchaient une victoire bonifiée de plus de 20 points, mais le plan de Fabien Galthié n’a finalement pas marché et s’est donc soldé par une première défaite à domicile en un an et demi (23-27).

« Il faut laisser les joueurs travailler et avoir beaucoup de patience »