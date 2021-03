Rugby

Rugby - XV de France : Laporte fait le bilan du Tournoi 2021 !

Publié le 27 mars 2021 à 9h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, est revenu sur le Tournoi des 6 Nations 2021 de l’équipe de France.

Avant cette rencontre, tout le monde parlait d’une victoire bonifiée, avec 20 points d’avance, afin de gagner le Tournoi des 6 Nations. Au final, le XV de France n’aura marqué que trois essais face à l’Écosse, perdant au passage le match (23-27). Les Bleus finissent donc deuxième du Tournoi des 6 Nations pour la deuxième année consécutive, derrière le Pays de Galles et devant l’Irlande. Un résultat plutôt bon, mais décevant par rapport aux énormes espoirs placés en cette équipe de France...

« Ce fut un Tournoi des 6 Nations 2021 très serré avec de très belles équipes »