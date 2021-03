Rugby

Rugby - XV de France : La déception de Fabien Galthié après la défaite contre l’Écosse

Publié le 26 mars 2021 à 23h35 par B.C.

Alors que le XV de France devait s'imposer par au moins 21 points d’écart face à l’Écosse pour remporter le Tournoi des VI Nations, les hommes de Fabien Galthié se sont finalement inclinés (23-27). Une grande déception pour le sélectionneur.

Alors qu’ils rêvaient d’un exploit, une semaine après l’incroyable victoire contre le Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas réussi à renverser l’Écosse ce vendredi soir. Le XV tricolore s’est incliné à domicile (23-27) dans les dernières secondes de la partie, permettant ainsi aux Gallois de remporter le Tournoi des VI Nations 2021. Comme l’année dernière, les Bleus terminent à la deuxième place. Une défaite frustrante pour Fabien Galthié, interrogé par France 2 au terme de la rencontre.

« Une grosse déception »