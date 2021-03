Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon s'enflamme totalement avant l'Ecosse !

Publié le 26 mars 2021 à 20h35 par A.D. mis à jour le 26 mars 2021 à 20h36

Ce vendredi soir face à l'Ecosse, le XV de France a l'occasion de remporter le Tournoi des Six Nations. Avant ce rendez-vous plus que décisif, Charles Ollivon a adressé un message très fort à ses coéquipiers en tant que capitaine.

Le XV de France peut espérer réaliser quelque chose de grand en cas de succès face à l'Ecosse. Opposé au XV du Chardon pour leur cinquième match du Tournoi des Six Nations, les Bleus pourront rêver d'un sacre s'ils parviennent à s'imposer ce vendredi soir. Avant d'aborder ce duel au sommet, Charles Ollivon, le capitaine français, a tenu à envoyer un message très fort à ses partenaires.

«C’est un régal de pouvoir partager ces moments là au quotidien avec ces joueurs»